Регионы решают сами: глава Минпросвещения РФ высказался об удаленке в школах

Минпросвещения России не собирается переводить все российские школы на удаленку из-за коронавируса. Регионы сами будут решать этот вопрос в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Не планируется», – сказал министр в эфире телеканала «Россия 1». «Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы – это их право – принимают локально соответствующие решения», – добавил Кравцов.

Согласно данным Минпросвещения на 28 января, карантинные меры из-за Covid-19 введены в 188 школах в 43 регионах России – это 0,48% от общего числа общеобразовательных учреждений.

Москва, Наталья Петрова

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