В Туве школы и колледжи перевели на дистант из-за коронавируса

Всех школьников и студентов средних специальных учебных заведений Тувы перевели на дистанционное обучение с 31 января по 7 февраля. Такая мера принята из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по Covid-19 в регионе, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Надо отметить, что до сегодняшнего дня в очном формате учебу продолжали только ученики 9-11 классов.

«Сейчас отдельные классы и школы республики ушли на дистант. Однако наступающий невидимый враг вынуждает нас принимать более жесткие меры ради защиты здоровья людей и детей в частности», – заявил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Ранее в Туве запретили все массовые мероприятия из-за появления случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. До 1 апреля вводится запрет на спортивные, творческие, семейные, развлекательные, религиозные и другие мероприятия. Все праздники рекомендовано провести онлайн. Кроме того, в регионе приостановлена работа детских игровых комнат, компьютерных залов и ночных клубов.

Добавим, что с 31 января все школы Бурятии переходят на дистант на две недели в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В очном формате обучение продолжат только старшеклассники с 9 по 11 классы.

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы не планируется переводить на дистанционный формат обучения из-за ковида. По его словам, регионы самостоятельно будут решать этот вопрос в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Кызыл, Наталья Петрова

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