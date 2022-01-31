В Госдуме выступили за полный запрет доступа в интернет педофилам

Доступ в интернет лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, должен быть запрещен полностью. С таким предложением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ранее она выступила за введение пожизненного административного надзора за педофилами и исключить возможность условно-досрочного освобождения.

По словам Кузнецовой, «недопустимо, чтобы можно было отделаться штрафом за преступления в этом направлении» (цитата по ТАСС).

«Мы не успокоимся, пока не будет целый комплекс предложений реализован, который сейчас у нас есть», – заявила она в интервью RT. Депутат назвала доступ к интернету в числе возможных инструментом для совершения преступлений против детей. «Поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в интернет», – считает она.

Напомним, в минувшую пятину, 28 января, президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за педофилию. Документ расширил применение пожизненного срока для лиц, совершивших подобные преступления. Теперь пожизненный срок заключения грозит педофилам, которые ранее уже были судимы за преступления против детей, независимо от возраста жертв.

Москва, Наталья Петрова

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