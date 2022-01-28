В России расширили применение пожизненного срока для педофилов – Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Теперь пожизненный срок заключения грозит педофилам, которые ранее уже были судимы за преступления против детей, независимо от возраста жертв. Документ размещен в пятницу, 28 января, на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Поправки в статьи 131 («Изнасилование») и 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера») предусматривают пожизненное лишение свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

По действующему законодательству максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении детей младше 14 лет.

В новом законе прописано, что педофилов будут наказывать пожизненно за рецидив преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего младше 18 лет.

Законопроект был одобрен Госдумой 18 января и утвержден Советом Федерации 26 января.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял в ходе обсуждения поправок, что сейчас рассматривается новый подход к отбытию пожизненного наказания – отправлять осужденных за педофилию на тяжелые работы, на рудники, в северные территории. «Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь», – отмечал он.

Кроме того, по словам Володина, обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств для педофилов: если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении маленьких детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

Москва, Наталья Петрова

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