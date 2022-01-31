Закон о пожизненном заключении для педофилов не повлияет на судьбу тех, кого уже судят

Подписанный президентом Владимиром Путиным закон о пожизненном заключении для некоторых категорий педофилов никак не повлияет на судьбу тех, кого уже судят.

Об этом сообщил, отвечая на вопрос «Нового Дня», адвокат Сергей Колосовский. Он пояснил, что закон не имеет обратной силы. Он будет применяться только к лицам, совершившим преступление уже после того, как закон вступит в силу.

На статистику преступлений против детей, считает Колосовский, новелла не повлияет, так как в момент преступления педофил не думает о наказании.

Также адвокат считает, что закон не ухудшит положения в тех случаях, когда речь может идти об оговоре, так как закон касается довольно узкой категории. Под него не попадают условные «тренера» и «мужья, которые делят с женами детей и имущество».

Как уже сообщал «Новый День», поправки в статьи 131 «Изнасилование» и 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера» предусматривают пожизненное лишение свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более детей, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. Прежде максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступала только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении детей младше 14 лет.

Добавим, когда законопроект обсуждался в Совете Федерации, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил с требованием расстреливать педофилов. «Непонятно почему, но мы очень лояльно к этому относимся. Ведь это поступок звериный. Это не человек делает, это зверь. И за это надо просто стрелять»,– заявил сенатор.

Сегодня в Свердловском областном суде будет оглашен приговор 40-летнему рецидивисту, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки из Асбеста. Суд проходил в закрытом режиме. Прокуратура уже потребовала для подсудимого пожизненного заключения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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