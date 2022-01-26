Россель выступил за казнь педофилов

Сенатор, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступил за отмену моратория на смертную казнь в России для педофилов. Он сделал заявление в ходе обсуждения законопроекта о пожизненном наказании для преступников, растляющих детей. «Непонятно почему, но мы очень лояльно к этому относимся. Ведь это поступок звериный. Это не человек делает, это зверь. И за это надо просто стрелять», – приводит слова Росселя ТАСС.

Сенатор выступил против пожизненного срока из экономических соображений. «Они не работают. По закону они будут сидеть, и мы их будем кормить», – добавил Россель.

Поводом к обсуждению в Совете Федерации стало жуткое преступление, совершенное в Костроме. Там 4 января пятилетнюю девочку похитили двое мужчин, они изнасиловали, а потом убили ее. Тело ребенка нашли позже в одном из общежитий города. На следующий день были задержаны подозреваемые – 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков, оба ранее судимые. Беляков за кражу, Герасимов – за педофилию и незаконный оборот порнографии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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