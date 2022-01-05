Двое ранее судимых мужчин похитили и убили ребенка в Костроме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе костромского управления СК доложить о расследовании убийства пятилетней девочки.

По данным следствия, накануне ребенок вышел гулять на улицу, где позже был похищен двумя мужчинами. Тело малышки обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. В поиске ребенка участвовали следователи, сотрудники полиции и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Подозреваемые в похищении и убийстве девочки задержаны, они признались в расправе над ребенком. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении обоих под стражу.

По информации местных СМИ, ребенка похитили, когда тот играл на крыльце Дома культуры, где работает его мать. Момент похищения запечатлела камера видеонаблюдения.

По данным прокуратуры Костромской области, один из подозреваемых ранее отбывал наказание в колонии за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. Он находился под административным надзором. Второй подозреваемый ранее был судим за кражу, испытательный срок, установленный судом, не истек.

Москва, Кострома, Наталья Петрова

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