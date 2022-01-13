Дело о халатности полицейских возбудили после убийства девочки в Костроме

После похищения и убийства пятилетней девочки в Костроме возбуждено новое уголовное дело – о халатности сотрудников полиции, не проследивших за освободившимся из колонии мужчиной, который отбывал срок за педофилию. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, под уголовное преследование попали «должностные лица городского отдела полиции №2». По версии следствия, правоохранители «ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осуждённым», сообщил Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

Напомним, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу, где позже была похищена двумя мужчинами. Тело ребенка позже обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы.

5 января в Костроме по подозрению в убийстве девочки были задержаны двое мужчин – 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков. Они признались, что надругались над девочкой, а затем расправились с ней. Герасимов ранее судим за педофилию и незаконный оборот порнографических материалов. Беляков отбывал наказание за кражу. Суд отправил обоих под стражу. Арестованным грозит пожизненный срок.

Москва, Наталья Петрова

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