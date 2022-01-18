Госдума согласилась ужесточить наказание для педофилов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила сразу во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, которые ужесточают наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. После окончательного утверждения документа педофилам будет грозить пожизненный срок заключения.

«Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

При этом обсуждается новый подход к отбытию пожизненного наказания: отправлять осужденных за педофилию на тяжелые работы. «Мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, в северных территориях. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь. Но тогда давайте продумаем это. И общество будет понимать: где эти северные территории, какие рудники, в каких условиях», – пояснил спикер Госдумы, предложив парламентариям подключиться к обсуждению этой темы.

«Договорились, что профильный комитет, который возглавляет Павел Крашенинников, изучит все эти предложения и мы вновь вернемся к этому вопросу 7 февраля», – уточнил Володин.

Согласно одобренным сегодня поправкам в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

По действующему законодательству максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Москва, Светлана Антонова

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