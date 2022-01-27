В РПЦ призвали создать реестр педофилов

База данных лиц, склонных к педофилии, поможет контролировать «ужасное явление», считает председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Комиссия также выступила за ужесточение наказания за надругательство над детьми.

Так, комиссия призвала исключить возможность условно-досрочного освобождения для осужденных за сексуальное насилие над детьми. А в профилактике подобных преступлений мог бы помочь реестр лиц, склонных к педофилии. Лукьянов отметил, что у силовых ведомств нет единой базы данных, сведения в которой постоянно обновлялись бы.

«Такая база данных необходима для того, чтобы хоть как-то общество могло контролировать это ужасное явление», – цитирует священника ТАСС.

Напомним, в мае 2020 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила перенять опыт других стран по ведению ресурса с информацией о лицах, совершивших преступления против детей. Она призвала установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.

Следственный комитет подсчитал, что за 9 месяцев 2021 года шесть тысяч человек совершили сексуальные преступления против детей, диагноз «педофилия» поставлен 147 из них. В ведомстве отметили, что для многих дети являются просто более доступными объектами для насилия.

Москва, Наталья Рязанова

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