В России выявили 6 тысяч пристававших к детям злоумышленников

За 9 месяцев 2021 года шесть тысяч человек совершили сексуальные преступления против детей, рассказала замглавы Следственного комитета РФ Елена Леоненко. Но диагноз «педофилия» поставлен только 147 из них.

Замглавы СКР отметила, что зачастую дети являются просто более доступными объектами для насилия. Не все, кто нападает на несовершеннолетних, заинтересованы в насилии именно над детьми.

«Это не всегда ребенок какого-то совсем младшего возраста. Почти три четверти потерпевших по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом младше 16 лет без применения насилия) составляли подростки в возрасте 15 лет и старше», – пояснила Леоненко в интервью ТАСС.

Число выявленных половых преступлений против детей растет, потому что ранее большая их часть была скрыта. Сейчас дети и их родители стали чаще рассказывать о случаях насилия.

Так, с января по сентябрь СКР передал в суды дела в отношении более девяти тысяч лиц, совершивших преступления в отношении детей. Общее количество дел мало менялось год от года, но доля материалов о половых преступлениях постоянно росла.

«За три квартала прошлого года эта доля составила 66%», – добавила Леоненко.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что за 11 месяцев 2021 года количество преступлений против детей увеличилось на 16,9% по сравнению с 2020 годом. Следователи возбудили 22047 уголовных дел, до суда дошли 11 тыс. дел.

Москва, Наталья Рязанова

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