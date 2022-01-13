Бастрыкин: число преступлений против детей выросло на 17% за год

Количество преступлений против детей в России за год увеличилось на 16,9%, рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Заметный рост наблюдается на Сахалине и в Саратовской области.

За 11 месяцев 2021 года следователи возбудили 22047 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних. В тот же период 2020 года подобных дел было на 16,9% меньше. До суда дошли 11 тыс. дел.

Преступления против детей стали чаще совершать на Сахалине, в Саратовской и Магаданской областях. Меньше подобных дел стало в Адыгее, Башкортостане, Карелии, Татарстане, Архангельской области и Ненецком АО.

«Важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. Наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками. Стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, чтобы их жизнь складывалась благополучно», – сказал Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

СКР сотрудничает со всероссийскими детскими центрами Кубани и Крыма, куда отправляют пострадавших детей. Многим травмированным ребятам помогли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Александр Бастрыкин признал, что существующие программы получения помощи не всегда можно применить на практике и нужна их доработка на государственном уровне. «Должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи», – считает председатель СКР.

Напомним, на контроле Александр Бастрыкин находятся дела об убийстве пятилетней девочки в Костроме, гибели двух детей в ДТП в Красноярском крае, избиении школьницы пятью подростками в Ленобласти.

Москва, Наталья Рязанова

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