В России хотят ввести пожизненную слежку за педофилами

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. По словам омбудсмена, число преступлений, совершенных в отношении детей в 2019 году, выросло почти на 10%.

В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что некоторые страны уже создали электронные ресурсы, на которых собирается информация о лицах, совершивших преступления против детей. В частности, такой «реестр педофилов» есть в Польше, Австралии, Казахстане, США и других.

Кузнецова предлагает создать в России аналогичный ресурс, а педофилов оснастить электронными следящими устройствами («браслетами»). Это, по мнению омбудсмена, будет способствовать «защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения детей».

Кроме того, в докладе приводится статистика преступлений, совершенных против детей. «Особую обеспокоенность вызывает рост на 9,4% количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году», – сообщает уполномоченный.

Рост отмечается практически по всем статьям в этой области: на 13,9% – по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, на 0,2% – по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, на 35,9% – по статье о развратных действиях.

На 45,4% выросло число преступлений, совершенных детьми и при их соучастии, против их половой неприкосновенности и половой свободы. Наблюдается двукратный рост числа зарегистрированных преступлений по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

Москва, Зоя Осколкова

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