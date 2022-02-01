Названы самые дорогие для проживания города России

Город Анадырь на Чукотке стал самым дорогим для проживания среди российских городов, следует из данных Росстата. Ведомство составило рейтинг городов по индексу стоимости жизни.

Специалисты сравнили стоимость набора из 264 видов потребительских товаров и услуг в разных городах.

Анадырь в пятый раз возглавил список с индексом в 1,57. Здесь стандартный набор товаров и услуг на 57% дороже, чем в среднем по стране. В топ-5 вошли якутские Зырянка (1,46), Мирный (1,46) и Усть-Нера (1,37), а также камчатские Палана (1,43) и Петропавловск-Камчатский (1,41).

По данным Росстата, дешевле всего можно прожить в Назрани в Ингушетии (0,75). В пятерку самых дешевых вошли еще два города из республики: Магас (0,77) и Малгобек (0,83). На третьем месте оказался чувашский Канаш (0,82), четвертое разделили Ковылкино в Мордовии (0,83) и Можга в Удмуртии (0,83). На пятом месте с индексом 0,84 оказались Куйбышев в Новосибирской области, Саранск в Мордовии, а также саратовские Балашов и Ртищево.

Москва с индексом 1,28 вошла только во вторую десятку рейтинга самых дорогих городов. Санкт-Петербург попал в четвертую десятку (1,12).

Напомним, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург стали самыми благополучными городами России по версии Финансового университета при правительстве РФ. а лучшими для жизни названы обе столицы, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

Москва, Наталья Рязанова

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