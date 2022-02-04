ВС РФ подтвердил запрет садиться за руль после принятия корвалола

Верховный суд РФ посчитал законным лишение прав за управление автомобилем после принятия ряда лекарств. В суде напомнили, что корвалол и валокордин находятся в списке препаратов, содержащих психотропные вещества.

В ВС РФ пожаловался водитель, который принял корвалол и попался инспекторам ДПС. Его лишили прав из-за обнаруженного в крови незначительного содержания психотропных веществ из препарата. Любое содержание запрещенных веществ в крови водителя влечет за собой административную ответственность. «В частности, валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов», –, говорится в решении ВС РФ.

Законодательно запрещено управлять автомобилем «в состоянии любого вида опьянения», даже если оно наступило после применения лекарств. Суд напомнил, что в инструкции к подобным лекарственным препаратам есть предупреждение, что их применение влияет на реакцию и концентрацию внимания водителя.

Ранее Конституционный суд РФ подтвердил конституционность нормы о том, что наказание за несколько случаев пьяного вождения нужно складывать полностью. Такой способ исключает «произвол» при назначении наказания.

Москва, Наталья Рязанова

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