Россиянам напомнили про шестидневную рабочую неделю в марте

Шестидневная рабочая неделя дет россиян перед тремя выходными, напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«В марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта», – цитирует эксперта РИА «Новости». Суббота будет рабочей, но сокращенной на час как предпраздничный день.

После долгой рабочей недели россиян ждут три выходные дня: с 6 по 8 марта. Такое число выходных дней установлено для тех, кто работает на пятидневке.

Нечаева напомнила, что 22 февраля россияне смогут уйти с работы на час раньше, потому что следующий день, 23 февраля, – праздничный выходной.

Как сообщал «Новый День», дополнительные выходные ждут россиян и в мае. Праздничными выходными будут на понедельник 2 мая и вторник 3 мая. Также выходными официально объявлены 9 и 10 числа – понедельник и вторник.

Москва, Наталья Рязанова

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