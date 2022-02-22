Россиянам не будут запрещать выбрасывать в мусорку старую технику и электронику

Минприроды опровергло информацию о том, что с 1 марта россиянам под угрозой штрафа запретят выбрасывать в мусорные контейнеры старую бытовую технику и электронику. В ведомстве заявили, что новые требования по утилизации специальных видов отходов, коснутся только юрлиц и предпринимателей.

Жители после 1 марта «смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку», – сообщается на сайте Минприроды. «Информация о вводимых штрафах для граждан за несоблюдение правил обращения с отходами не соответствует действительности», – подчеркнули в ведомстве.

Согласно приказу министерства, с 1 марта 2022 года юридические лица и ИП обязаны передавать вышедшее из строя компьютерное, электронное, оптическое оборудование компаниям, которые на законных основаниях могут собирать, перерабатывать, утилизировать и хранить такое оборудование. В документе говорится, что они должны передать старую технику таким компаниям в течение 11 месяцев с того момента, как утратит потребительские свойства.

Также в документе определены несколько категорий юрлиц, которым физлица могут передать старую технику для переработки. Это компании и индивидуальные предприниматели, которые обслуживают и ремонтируют такое оборудование или торгуют им, а также компании, занимающиеся сбором отходов для накопления и передачи на переработку.

Москва, Наталья Петрова

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