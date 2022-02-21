Россиянам запретят выбрасывать на свалку бытовую технику и электронику

С 1 марта в России вступают в силу новые требования по утилизации отходов шести категорий. За нарушение предусмотрены штрафы. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Министерство природы.

В настоящее время в России уже нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров. Сюда входят ртутные термометры, лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы, строительные отходы, спилы деревьев, листва, трава, химические вещества и медицинские отходы.

В скором будущем запрет затронет такие группы товаров как бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Согласно нововведению, их надо будет сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины, если там готовы организовать прием своих отработанных товаров.

За нарушение правил при обращении с отходами можно получить штраф. Для граждан это 1-2 тысячи рублей, а для компаний – 100-250 тысяч. За повторное нарушение в течение года могут оштрафовать уже на 2-3 тысячи и 250-400 тысяч соответственно. Самая серьезная санкция предусмотрена, если пострадали люди или окружающая среда – в этом случае для человека штраф составит 3-4 тысячи, а для организации – 400-500 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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