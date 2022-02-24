Число беженцев из Донбасса в России превысило 105 тысяч человек

Число жителей Донбасса, эвакуированных на территорию России, превысило 105 тыс. человек. Такое количество донбассцев пересекло российско-украинскую границу в Ростовской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия видит в жителях Донбасса людей, которые восемь лет страдают от обстрелов. Он упрекнул западные страны, что для них граждане Донецкой и Луганской народных республик стали только разменной монетой в геополитической игре.

«Для нас же это женщины, дети, старики, восемь лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций. Не сменив геополитическую оптику, вы нас никогда не поймете. Но зато нам бесконечно благодарны те, о ком вы не вспоминали все эти 8 лет, называя их исключительно пророссийскими сепаратистами и террористами», – сказал дипломат.

Напомним, на утро 23 февраля на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировали 96 тыс. беженцев из Донбасса. Порядка 44 российских регионов заявили, что готовы разместить у себя эвакуированных жителей Донбасса.

Москва, Наталья Рязанова

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