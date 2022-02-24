В приграничных районах Ростовской области закрыли школы и детсады

В Ростовской области 35 школ в пограничных с Украиной районах отменили занятия или перевели обучение на дистанционный формат по решению властей. Кроме того, временно закрыты несколько десятков детских садов. Об этом сообщает областное Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

«В Чертковском районе временно закрыты 24 школы и 23 детских сада, в Миллеровском районе – одна школа и один детсад, в Родионово-Несветайском районе – четыре школы (дистанционный формат образовательного процесса) и четыре детских сада, в Тарасовском районе – пять школ и пять детсадов, Каменский район – одна школа (дистанционный формат образовательного процесса)», – говорится в сообщении.

Ранее школы и детсады были закрыты в приграничных районах Белгородской, Курской, Воронежской областях и Крыму.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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