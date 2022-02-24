Школы в Курской области перевели на дистанционку

Власти Курской области перевели на дистанционное обучение школы, расположенные в граничащих с Украиной районах. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Областная администрация проводит экстренное совещание, написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее на дистант перешли школы Белгородской области. Также родителей попросили забрать детей из детских садов.

Напомним, президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. После этого в нескольких городах Украины были слышны взрывы. Украинские власти заявили о том, что российские военные применили ракетные удары, однако в Минобороны РФ эту информацию опровергли.

Курск, Зоя Осколкова

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