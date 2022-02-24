Минстрой готов поставить беженцев из Донбасса в очередь на жилье

Минстрой РФ допустил включения эвакуированных жителей Донбасса в список на получение жилья от государства. Замглавы министерства Юрий Гордеев считает, что они могут участвовать в программе обеспечения жильем по статусу беженцев или вынужденных переселенцев.

Участники заседания комиссии по вопросам обеспечения жильем детей-сирот общественного совета при Минстрое обсудили, будут ли эвакуированные жители Донбасса приравнены к вынужденным переселенцам.

«Наверняка будут, программа работает. Та очередь, которая стоит сейчас, мы подразумевали, что до 2024 года мы ее закроем в полном объеме, но сейчас видим соответствующий приток граждан», – цитирует Гордеева ТАСС.

В рамках программы жилье предоставляется на условиях социального найма. Беженцы, желающие попасть в перечень беженцев, нуждающихся в жилье, должны подать заявление. Очередь формируется через территориальные органы МВД. Беженцы могут получить жилье сроком на три года, вынужденные переселенцы – на пять лет. Главное условие – официально признанный статус беженца или вынужденного переселенца, который жителям Донбасса еще предстоит оформить.

По данным на утро 24 февраля, в Россию через пропускные пункты на границе Ростовской области въехали более 105 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Москва, Наталья Рязанова

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