Мошенники обещают россиянам спасти их деньги от санкций

Мошенники пользуются напряженной геополитической обстановкой, чтобы выманить информацию, которая поможет им завладеть деньгами жертв. В России наблюдается всплеск активности злоумышленников, предлагающих перевести средства на «безопасный счет» для защиты от санкций. В ЦБ РФ ничего удивительного в этом не видят, аферисты всегда подстраиваются под информационную повестку.

О новом виде мошенничества рассказали в ОНФ «За права заемщиков», информацию подтвердили в «СёрчИнформ», пишут «Известия». По своей сути схема обмана не нова: аферисты с помощью методов социальной инженерии пытаются уговорить жертву перевести деньги на счет, который принадлежит злоумышленникам. Только в этот раз они используют новый повод.

Мошенники утверждают, что из-за санкций Запада, введенных после обострения ситуации на Украине, клиенты российских банков якобы могут лишиться доступа к своим средствам, и предлагают их спасти. На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета.

Напомним, под санкции западных стран в разной степени попали крупнейшие банки России. Клиенты некоторых кредитных организаций лишились возможности расплачиваться картами за границей, другие не смогут привязать свою банковскую карточку к сервисам Apple Pay и Google Pay, а также оплатить покупки в иностранных интернет-магазинах. Кроме того, Евросоюз объявил, что российские банки, уже попавшие под санкции, будут отключены от SWIFT.

Мошенники используют прием «полуправды»: берут реальный инфоповод и перемешивают его с вымыслом. В результате человек, столкнувшийся с тем, что операции по картам не проходят, начинает больше доверять злоумышленникам, у него вырастают опасения за сохранность средств.

Тем временем, в Центробанке подчеркнули, что все средства на счетах клиентов в попавших под санкции банках в сохранности и доступны в любой момент времени. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае нельзя сообщать звонящим, кем бы они ни представлялись, личные сведения, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова. «Не нужно по указанию звонящего переводить деньги куда бы то ни было, в том числе на якобы «безопасный счет», который в действительности используется злоумышленниками. Прервите телефонный звонок, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка», – посоветовал представитель регулятора.

Москва, Зоя Осколкова

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