Эксперты подсчитали «индекс блинов»

Блины в Масленую неделю обойдутся россиянам в среднем в 72 рубля, подсчитали в сети гипермаркетов «Твой дом». Перед началом Масленицы в онлайн-магазинах повысился спрос на продукты для блинов и уже готовую продукцию.

Масленица в 2022 году продлится с 28 февраля по 6 марта. Уже накануне 38% онлайн-покупателей добавляли в заказы муку, молоко, яйца, растительное масло. Самые популярные марки блинных ингредиентов обошлись россиянам в 65 рублей за 2 кг муки, 119 рублей за литр подсолнечного масла, 119 рублей за 10 яиц. За литр молока покупатели в среднем заплатили 73 рубля, за килограмм сахара – 55 рублей, полукилограммовую упаковку соды – 39 рублей, за килограмм соли – 11 рублей, за 500 мл столового уксуса – 32 рубля.

«В среднем покупатель на приготовление блинов по классическому рецепту потратит 72,07 рубля», – сказала руководитель направления FMCG торговой сети Любовь Хрущева «Известиям».

Кроме продуктов для самостоятельной выпечки россияне стали чаще покупать готовую продукцию. Блины с яблоками и с жюльеном выросли в спросе втрое по сравнению с январем. Также выросла популярность наборов кухонных принадлежностей, венчиков и блинниц со съемной ручкой.

Напомним, врач-диетолог посоветовала снизить калорийность блинов, чтобы сделать их полезнее для здоровья. для этого выпекать блинчики лучше без лишнего масла, заменить обычную муку на цельнозерновую, не злоупотреблять начинками и добавками.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»