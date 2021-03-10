Диетолог рассказала, как сделать низкокалорийные блины

Диетологи знают, как сделать блины низкокалорийными. Кроме того, врачи допускают употребление этого блюда, даже при строгой диете.

Врач-диетолог, директор медицинского центра «Слим Хаус» Екатерина Александрова призывает не стараться сделать блины максимально полезными для здоровья, поскольку от этого они потеряют привычный вкус. Впрочем, снизить калорийность блюда все же можно.

«Основная калорийность в блинах – это масло. Поэтому если мы будем стараться печь на почти сухой сковороде, то уже калорийность блинов будет резко снижена», – сообщила Александрова в интервью «Радио1».

Не стоит добавлять в тесто много сахара. Еще один очень калорийный ингредиент – мука, ее можно заменить на цельнозерновую или бобовую, смешав ее, например, с протеином. Диетолог рекомендует не злоупотреблять начинками и добавками, а лучше и вовсе от них отказаться.

Даже те, кто придерживается диеты и следит за фигурой, могут полакомиться блинами в Масленицу, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта. Небольшие нарушения режима не приведут к долгосрочным последствиям, отметила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.03.21

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