Диетологи рассказали об идеальной начинке для блинов

Традиционные для масленицы блины врачи советуют есть понемногу. Несмотря на то, что это очень калорийное блюдо, в него можно добавить полезных ингридиентов.

«Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то еще. Если это какой-то разовый эпизод, то пожалуйста. Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса – это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса», – рассказал РИА «Новости» профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Кроме того, блины можно начинить ягодами, а вот от масла стоит отказаться, так как оно лишь повышает калорийность блюда, сообщила доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия.

По ее словам, нельзя сказать определенно, вредные или полезные блины, в них есть как достоинства, так и недостатки. Главное – не злоупотреблять этим блюдом и употреблять его в меру.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.02.20

Угроза коронавируса: Роспотребнадзор просит не ездить в Италию, Иран и Корею. / За неделю на Урале диагноз «пневмония» поставили 866 пациентам. / Коронавирус распространяется по Европе, а ВОЗ предупреждает – скоро может случиться пандемия. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»