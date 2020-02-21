Врач предостерегла россиян от поедания блинов

Увлекаться поеданием блинов не стоит, считает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова. Несмотря на то, что данный продукт богат энергией, насыщает организм минералами, витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами, злоупотреблять им не следует.

По словам Мамонтовой, блины весьма калорийны, что сулит повышенную нагрузку на внутренние органы. В первую очередь от поедания блинов стоит отказаться людям с непереносимостью глютена, а также тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта – панкреатита или холецистита, пишет «АиФ».

Кроме того, данный продукт обладает высоким гликемическим индексом, в связи с чем он противопоказан людям, страдающим от избыточного веса и сахарного диабета.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.02.20

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