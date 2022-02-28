Российских студентов отчисляют из европейских вузов

Студентов из России начали отчислять из европейских учебных заведений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

По данным омбудсмена, российских студентов отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине. Москалькова заверила, что будет оказывать помощь отчисленным студентам.

В Минобрнауки в свою очередь заявили, что все отчисленные из зарубежных вузов студенты из России могут продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно, передает РИА «Новости». Принять отчисленных студентов готовы Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.

Москва, Зоя Осколкова

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