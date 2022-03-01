Netflix отказался добавлять российские каналы на платформу

Платформа Netflix отказалась транслировать 20 российских федеральных каналов. Новое правило статьи 10.5 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступило в силу с марта.

Роскомнадзор зафиксировал у локализованного в России Netflix более 100 тыс. пользователей в сутки. Сервис внесен в соответствующий список вместе с Okko, Wink, KION, Premier, Megogo и обязан транслировать 20 каналов первого и второго мультиплекса.

«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы на нашу платформу», – цитирует представителя компании журнал Variety.

Ранее Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros приостановили прокат своих фильмов в российских кинотеатрах в связи с ситуацией на Украине. Премьера «Бэтмена» отменена, под угрозой премьеры фильмов «Затерянный город», «Соник в кино 2», «Морбиус».

Москва, Наталья Рязанова

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