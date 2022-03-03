Специалисты не нашли качественной воды во всей России

Специалисты изучили качество воды в российских регионах. Везде они нашли недостатки: от повышенной жесткости до техногенных загрязнений.

Цветность повышена у воды в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре. В Приморье и Приволжье загрязнение природного характера: песком, глиной, органическими примесями, а также бактериями и фитопланктоном. Причем, дальневосточная вода по качеству заметно хуже приволжской.

А вот в Северной столице цветность от 220 до 600 доказывает техногенную загрязненность воды. Насыщение ее железом в 2,5 раза превышает норму, выяснили специалисты компании «Барьер». По данным Роспотребнадзора, только 3% проб из водоисточников в Петербурге отвечали нормам СанПиН.

При частом употреблении такой воды есть риск проблем с ЖКТ, печенью, щитовидной железой, аллергией и сердечным ритмом.

Большинство образцов в регионах не соответствует нормам по жесткости. В Ленинском районе Воронежа и Туле вода слишком жесткая, что приводит к раннему старению кожи, сбоям в работе ЖКТ и артритам.

В Ярославле, Хабаровске и Владивостоке вода излишне мягкая, а значит, у нее повышена коррозийная активность. Так, в ряде городов Хабаровского края изношенность водопроводных сетей достигает 90%, а очистные сооружения менее эффективны.

В Ярославской области и Якутии вода еще и перенасыщена железом. Оно накапливается в организме, провоцируя сахарный диабет, аллергии и даже онкологию. Специалисты отметили, что вода в Якутске не отвечает даже базовым требованиям к прозрачности, чистоте и отсутствию запаха, передают «Известия».

Качество воды практически в пределах нормы только в столице. В пробах воды из Москвы выявили только высокое содержание солей, которые могут накапливаться в суставах, влиять на состояние кожи и пищеварение.

Как сообщал «Новый День», мнение россиян об экологичности своего места проживания разделились почти поровну: 49% уверены в благоприятной экологической обстановке, и столько же респондентов считают, что живут в месте с плохой экологией. 34% довольных экологией респондентов главными факторами благоприятной среды считают чистую воду и водоемы.

Москва, Наталья Рязанова

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