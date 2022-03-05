Детская смертность в России уменьшилась вдвое

Снижение младенческой смертности привело к падению общей смертности среди детей более чем вдвое, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министерство намерено еще расширить скрининг генетических заболеваний.

«Смертность детей за последние десятилетия снизилась более чем в два раза, что прежде всего обусловлено снижением младенческой смертности. В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний. В этом году будет закуплено оборудование для данного скрининга», – пояснил Мурашко на открытии XIХ Съезда педиатров России.

С 2006 года более 23 млн новорожденных проверили на пять генетических заболеваний. Большинство заболеваний в новой программе скрининга относятся к патологии обмена веществ и быстро приводят к тяжелым последствиям без лечения.

Министр напомнил, что государство поставило в приоритет охрану здоровья детей. Власти постоянно выделяют средства на строительство и ремонт детских больниц.

«К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 35 объектов. Строится три федеральных реабилитационных центра, отремонтированы и дооснащены 2 696 детских поликлиник», – цитирует Мурашко ТАСС.

Естественная убыль населения в России в январе-августе 2021 года выросла на 71,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Число родившихся за это время снизилось на 1,1% – до 928 184 детей с 938 295 в январе-августе 2020 года.

Москва, Наталья Рязанова

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