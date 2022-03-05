Родным российских военнопленных на Украине начали поступать угрозы

Родственники российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, получают с неизвестных номеров СМС-сообщения с угрозами и требованиями выйти на незаконные акции протеста. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Instagram. Омбудсмен не стала назвать имена этих людей из соображений безопасности.

По словам Москальковой, «под страхом расправы, убийства эти нелюди (те, кто рассылает сообщения – прим. ред.) выдвигают требование к родственникам ребят выйти на митинг». «Ничего святого!», – возмущается она.

При этом, несмотря на угрозы, родные пленных «находят в себе мужество не поддаваться на провокации», отметила Москалькова.

Омбудсмен призвала «не поддаваться подобного рода провокациям», а также «сохранять спокойствие и выдержку».

Накануне Москалькова сообщила об отказе уполномоченной по правам человека на Украине Людмилы Денисовой помогать российским военнопленным. Омбудсмены двух стран договорились посетить военнопленных с обеих сторон и проверить, как соблюдаются их права. Однако позже Денисова разорвала договоренность в жесткой форме, рассказала Москалькова.

Надо отметить, что Минобороны России регулярно сообщает об украинских военнослужащих, которые складывают оружие перед российскими военными. Пленных кормят, предоставляют места для сна до тех пор, пока не будет возможности отправить их к семьям.

Москва, Наталья Петрова

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