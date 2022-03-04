Украина отказалась от договоренностей по военнопленным

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова отказалась помогать российским военнопленным, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Российский уполномоченный попросила о помощи Красный Крест.

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились посетить военнопленных с обеих сторон и проверить, как соблюдаются их права. Позже украинский омбудсмен разорвала договоренность в жесткой форме.

«На следующий день с ее стороны был размещен пост на Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах», – посетовала Москалькова в интервью «РИА Новости».

Тогда уполномоченный по правам человека в РФ обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине.

«Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы», – пояснила Москалькова.

Минобороны РФ регулярно сообщает об украинских военнослужащих, которые опускают оружие перед ВС РФ. Военнопленных кормят, предоставляют места для сна до тех пор, пока не будет возможности отправить их к семьям.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил мужество российских военных в ходе спецоперации в Донбассе. Офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову посмертно присвоено звание Героя России за подвиг: он с тяжелым ранением сражался и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. «Гаджимагомедов понимал, с кем имеет дело – с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», – сказал Путин.

Москва, Наталья Рязанова

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