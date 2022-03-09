До 204 тысяч выросло число прибывших в Россию беженцев из Донбасса

Число прибывших в Россию беженцев в связи с событиями на Украине превысило 204 тыс. человек. Только из Донбасса на российскую территорию перешли более 178 тыс. человек.
Среди приехавших есть также жители разных районов Украины и граждане других стран.
«На утро 9 марта границу Российской Федерации свыше 204 тыс. человек. Более 178 тыс. из них прибыли в Россию из ДНР и ЛНР», – сказал собеседник в силовых структурах ТАСС.
Беженцы со стороны Украины чаще всего переходят российскую границу в Ростовской области. Часть воспользовались КПП в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыме.
По данным на 28 февраля в Россию были эвакуированы 127 тыс. человек. В ПВР Ростовской области находились 6,3 тыс. беженцев.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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