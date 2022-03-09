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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 9 марта 2022, 14:38 мск

Новости Общество

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До 204 тысяч выросло число прибывших в Россию беженцев из Донбасса

Фото: телеграм-канал МЧС России

Число прибывших в Россию беженцев в связи с событиями на Украине превысило 204 тыс. человек. Только из Донбасса на российскую территорию перешли более 178 тыс. человек.

Среди приехавших есть также жители разных районов Украины и граждане других стран.

«На утро 9 марта границу Российской Федерации свыше 204 тыс. человек. Более 178 тыс. из них прибыли в Россию из ДНР и ЛНР», – сказал собеседник в силовых структурах ТАСС.

Беженцы со стороны Украины чаще всего переходят российскую границу в Ростовской области. Часть воспользовались КПП в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыме.

По данным на 28 февраля в Россию были эвакуированы 127 тыс. человек. В ПВР Ростовской области находились 6,3 тыс. беженцев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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