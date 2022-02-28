Более 127 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию

Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тыс. человек. На утро число перешедших границу составило 127 059 человек, рассказал замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

Власти Ростовской области выделили более 151 млн рублей на содержание пунктов временного размещения беженцев. В ПВР находятся 6,3 тыс. эвакуированных, почти половина из них – дети, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Только за 25 февраля границу на территории Ростовской области пересекли семь тысяч беженцев из Донбасса. Генпрокуратура Украины начала расследование по факту «незаконной эвакуации» жителей Донбасса в Россию. В Киеве эвакуацию назвали депортацией украинских граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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