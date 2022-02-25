Семь тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за сутки

Еще семь тысяч беженцев из Донбасса перешли российскую границу за минувшие сутки. Об этом рассказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Более шести тысяч эвакуированных жителей Донбасса остались в регионе, 6203 человека находятся в пунктах временного размещения, сообщили в пресс-службе областного правительства. Среди размещенных 3182 ребенка. На утро 25 февраля власти перечислили положенные выплаты 6372 беженцам.

Накануне число жителей Донбасса, эвакуированных на территорию России через границу в Ростовской области, превысило 105 тыс. человек. Минстрой РФ допустил включение эвакуированных жителей Донбасса в список на получение жилья от государства после получения статуса беженцев или вынужденных переселенцев.

Москва, Наталья Рязанова

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