Семь тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Россию за сутки

Еще семь тысяч беженцев из Донбасса перешли российскую границу за минувшие сутки. Об этом рассказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
Более шести тысяч эвакуированных жителей Донбасса остались в регионе, 6203 человека находятся в пунктах временного размещения, сообщили в пресс-службе областного правительства. Среди размещенных 3182 ребенка. На утро 25 февраля власти перечислили положенные выплаты 6372 беженцам.
Накануне число жителей Донбасса, эвакуированных на территорию России через границу в Ростовской области, превысило 105 тыс. человек. Минстрой РФ допустил включение эвакуированных жителей Донбасса в список на получение жилья от государства после получения статуса беженцев или вынужденных переселенцев.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube