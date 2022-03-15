В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию

В Московской области отменили обязательное ношение масок, а также социальную дистанцию в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области в своем Telegram-канале. Масочный режим также отменяется на предприятиях и в организациях.

Кроме того, прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антикоронавирусных рекомендаций.

Напомним, в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидситуации.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»