Мишустин: выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что выплаты на детей от 8 до 16 лет из семей с невысокими доходами, начнутся в мае. Они будут начисляться за период с 1 апреля, уточнил премьер на заседании кабмина в режим видеоконференции.

«Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан. И помощь от государства приходила быстрее. Особенно – если родители потеряли работу или возникли какие-то другие трудности», – заявил Мишустин (цитата по сообщению пресс-службы кабмина РФ).

Напомним, выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом президент РФ Владимир Путин анонсировал 8 марта. По данным Минтруда РФ, размер таких выплат составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе – в среднем 6-12 тыс. рублей. Новая мера соцподдержки обойдется бюджету в почти полтриллиона рублей.

Премьер-министр РФ также заявил, что правительство проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ в рамках исполнения поручения президента РФ.

«Минтруду совместно с Минфином поручено представить в правительство параметры такого повышения», – сказал Мишустин.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ заявил, что российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты.

Москва, Наталья Петрова

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