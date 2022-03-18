Россия опустилась на 80-ю строчку рейтинга самых счастливых стран

Россияне стали несчастнее за прошедший год. Такой вывод можно сделать, исходя из данных рейтинга World Happiness Report, который пятый год подряд возглавляет Финляндия.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В списке оцениваются показатели 146 стран, такие как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. На основании этих данный составляется «рейтинг счастья».

В десятку наиболее счастливых стран помимо Финляндии вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. США расположились на 16-м месте, Великобритания на 17-ом, Франция на 20-ом.

Россия в прошлом году находилась на 60-й позиции, а в этом занимает 80-ю строчку.

Самыми несчастливыми странами стали Афганистан и Ливан.

Москва, Зоя Осколкова

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