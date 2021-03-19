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Пятница, 19 марта 2021, 16:12 мск

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Финляндия оказалась самой счастливой страной во время пандемии

Финляндия в очередной раз возглавила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира. Авторы исследования World Happiness Report 2021 установили, что последствия влияния Covid-19 не повлияли на настроения жителей Финляндии.

Конкуренцию финам составили жители Исландии и Дании. За ними следуют Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия и Новая Зеландия. Топ-10 замыкает Австрия.

Российская Федерация занимает 60 строчку рейтинга, расположившись между теплыми Нигерией и Сальвадором. Наши заокеанские партнеры заняли 14 строчку, менее всего повезло Танзании и Зимбабве. Исследование охватило 95 стран.

«Доклад World Happiness Report 2021 фокусируется на последствиях пандемии и на том, как живут люди во всем мире. У исследователей была двойная цель: во-первых, сосредоточиться на влиянии коронавируса на устройство и качество жизни людей, а во-вторых, описать и оценить, как правительства справляются с этой пандемией, пояснили авторы.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 19.03.21

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