Минтруд охватит 625 тыс. россиян мерами поддержки занятости

Минтруд РФ подготовил пакет мер по поддержке занятости в стране в условиях санкционного давления. Разработанные мероприятия с бюджетом в 39 млрд рублей могут охватить порядка 625 тыс. граждан, рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Министерство пока не получало информации о массовых увольнениях на предприятиях. Многие производства переходят в режим простоя, пока меняются логистические цепочки поставок или технологические процессы. Доля работников простаивающих предприятий растет. Поэтому центры занятости уже переведены в режим проактивной работы.

«Даже граждане, которые еще не потеряли свою работу, а находятся под угрозой риска ее потери, уже сейчас смогут воспользоваться всем комплексом услуг центров занятости. В том числе и переобучением», – пояснил Котяков на брифинге.

Стенограмма брифинга опубликована на сайте министерства.

Правительство одобрило подготовленные Минтрудом меры поддержки для россиян, работающих на остановившихся предприятиях. Это возможность временно работать в другом месте и находиться на основном месте работы неполный рабочий день. Государство будет компенсировать траты на зарплату таким работникам из расчета одного МРОТ. Вторая мера – субсидирование переобучения работников простаивающих организаций.

«Мы предусматриваем субсидирование такому предприятию до 60 тыс. рублей на одного сотрудника для его переподготовки или переквалификации», – сказал глава Минтруда.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова уточнила, что господдержка предусмотрена в размере 7,4 млрд рублей. На эти средства порядка 125 тыс. человек смогут переобучиться на предприятиях.

Бюджет разработанных мероприятий в 39 млрд рублей позволит охватить мерами поддержки порядка 625 тыс. россиян и даже больше, добавил министр. «Мы предусмотрели возможность расширения этих программ до охвата более миллиона человек с соответствующим объемом финансирования», – сказал Антон Котяков.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ разработало меры для поддержки бизнеса и сохранения занятости. Многие иностранные компании уходят с российского рынка под давлением политических сил на фоне экономических санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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