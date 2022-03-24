С 30 марта Россия открывает сухопутную границу с Казахстаном и Монголией

Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил снять все ограничения на въезд и выезд граждан через сухопутные государственные границы с Казахстаном и Монголией. Нововведение начнет действовать с 00:00 мск 30 марта.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение с 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы», – говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Границы с этими странами были закрыты из-за пандемии Covid-19. С 21 сентября 2020 года Россия возобновила авиасообщение с Казахстаном, с 1 декабря 2021 года – с Монголией.

Напомним, с 18 марта Россия и Белоруссия сняли все ограничения на поездки граждан между странами.

Москва, Наталья Петрова

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