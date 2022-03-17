Россия и Белоруссия сняли все ограничения на поездки между странами

Минск и Москва договорились о снятии всех ограничений на поездки граждан между странами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«С 00.00 часов 18 марта граждане России и Белоруссии смогут перемещаться в границах Союзного государства без ограничений», – заявил Мишустин на заседании правительства. Он добавил, что отмену всех запретов обсудили в начале недели с белорусским коллегой Романом Головченко, а затем согласовали с президентом.

Свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, отметил глава российского кабмина. По его словам, сейчас это особенно важно, учитывая давление Запада. «Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», – заключил премьер.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. В ноябре 2021 года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии, в том числе обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Москва, Зоя Осколкова

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