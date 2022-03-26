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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 26 марта 2022, 10:58 мск

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Путин наделил статусом ветеранов участников спецоперации России на Украине

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на территории Украины, а также в ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвержденные поправки в федеральный закон «О ветеранах» позволят распространить на участников военной спецоперации налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Документ был принят депутатами Госдумы 23 марта сразу в трех чтениях. До его принятия статусом ветерана боевых действий обладали силовики, воевавшие в Афганистане, Чечне и Сирии.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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