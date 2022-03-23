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Конфликт на Украине

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Среда, 23 марта 2022, 13:38 мск

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Госдума поддержала закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении и в целом закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий. Документ позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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