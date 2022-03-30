«Почта России» перестала принимать отправления в Польшу и Данию

«Почта России» приостановила прием посылок и других отправлений в Польшу и Данию. Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

Дело в том, что Дания приостановила обработку отправлений, адресованных жителям России, а также писем и посылок, отправленных из РФ. Поэтому «Почта России» не имеет возможности отправить что-либо в эту страну.

Отправления в Польшу не принимаются из-за отсутствия логистических решений со стороны «Почты Польши».

Ранее сообщалось, что «Почта России» приостановила прием отправлений в Швецию, так как почтовый оператор PostNord объявил об отмене почтового сообщения с Россией.

Москва, Зоя Осколкова

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