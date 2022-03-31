Каждый десятый россиянин ничего не слышал о введенных против РФ санкциях

Социологи Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) опросили 1500 россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в 104 населенных пунктах 53 регионов страны, и выяснили, что половина жителей РФ не ждут негативного влияния санкций на свое материальное положение. При этом каждый десятый даже не слышал о введенных в отношении России ограничительных мерах.

«19% респондентов не ожидали введения санкций. 32% опрошенных сообщили, что санкции оказались жестче, чем они ожидали, 3% – что мягче, 31% – что примерно такими, как они ожидали», – сообщается в исследовании.

В полном отсутствии негативного влияния экономических мер на их материальное состояние уверены 28% участников опроса, в незначительном – практически каждый третий (32%). Четверть опрошенных ожидают, что санкции сильно скажутся на их достатке.

Что касается влияния западных санкций на образ жизни россиян, то, по данным социологов, сильного влияния ожидают 18% респондентов, слабого – 23%, а 45% убеждены, что санкции в этом плане никак не скажутся.

Москва, Зоя Осколкова

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