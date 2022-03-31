Отчисленных из иностранных вузов россиян примут на бюджет

Отчисленные из европейских университетов россияне смогут бесплатно доучиться в отечественных вузах. Зачисление будет проходить после упрощенных вступительных испытаний, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Бывших европейских студентов в российские вузы будут оформлять переводом. А вот курс приемная комиссия выберет сама с учетом достижений поступающих. Порядок вступительных испытаний тоже будет определяться учебным заведением, его разработают в течение 10 дней.

«Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счет вуза», – пояснили в кабмине.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Подобную меру для поддержки Минобрнауки анонсировало 28 февраля после массовых сообщений о том, что европейские учебные заведения отчисляют студентов из России. После начала военной операции РФ в Донбассе руководство вузов ряда европейских стран, включая Францию, Чехию, Бельгию, начали выгонять россиян из колледжей.

Москва, Наталья Рязанова

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