Спрос на лекарства вырос почти вдвое в марте

Спрос на все лекарства в российских аптеках в марте вырос на 95%, следует из данных Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Система отмечает, что причиной этого стал вовсе не недостаток снабжения.

Запасы есть по всем категориям препаратов. А ажиотаж на рынке лекарств «искусственный и необоснованный», отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Поскольку система не отмечает уменьшения объемов производства лекарств для российского рынка или снижения импорта.

Специалисты сравнили востребованность лекарств в марте 2021 года и в марте 2022-го. Лидерами стали ксилометазолин (+32%, 16,5 млн упаковок), бисопролол (+209%, 8,3 млн) и ибупрофен (+81%, 8,1 млн). Россияне также особо активно скупали омепразол, цитрамон, аспирин, панкреатин, парацетамол, эналаприл, левотироксин натрия, приводят данные «Известия».

В связи с повышенным спросов на лекарства, Минздрав России и Росздравнадзор взяли под контроль поставки препаратов в стране. Росздравнадзор отметил, что цены на лекарства остались на прежнем уровне, а дистрибьюторы и производители заверили, что у них нет проблем с медикаментами нет ни на каком этапе.

Москва, Наталья Рязанова

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