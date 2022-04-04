Число желающих эмигрировать россиян уменьшилось за год

Каждый десятый опрошенный россиянин хотел бы уехать из России, следует из данных опроса ВЦИОМ. Доля желающих эмигрировать с прошлого года снизилась на 6 п.п. (в 2021 году было 16%).

Большая часть респондентов (88%) скорее не хочет покидать страну навсегда. И в близком окружении 87% опрошенных нет тех, кто планировал бы уехать в другую страну на ПМЖ.

Чаще всего целью эмиграции называют улучшение материального положения (29%), поиск легкой жизни (24%), лучшее будущее для детей (17%). Также россияне считают, что переезд поможет расширить кругозор, получить больше социальных гарантий, хорошее образование или карьерный рост.

Порос проведен 16 марта методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщал «Новый День», 41% россиян готов остаться в России при возможности уехать в любое другое государство. В топ-5 стран для жизни у граждан РФ вошли США, Канада, Италия, Швейцария, Германия.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»